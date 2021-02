Biographie

Vainqueur en 2002 de Pop Idol, l'émission de télé-crochet britannique qui a fait école à travers le monde, Will Young (né à Wokingham le 20 janvier 1979) compte à son actif quelques records. Ce chanteur et acteur a vendu plus de huit millions d'albums et a reçu d'innombrables prix dont deux BRIT Awards. Son premier album From Now On (2002) a atteint directement la première place des classements des meilleures ventes en Grande-Bretagne. Will Young joue également dans des séries télévisées, au théâtre, dans des comédies musicales et a publié les livres Anything Is Possible (2002) et Funny Peculiar (2012). Quatre ans après 85% Proof (2015), Will Young lance son septième album Lexicon (2019), prêt pour être son cinquième numéro un. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019