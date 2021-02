Biographie

William « Bootsy » Collins, né à Cincinatti, dans l'Ohio (États-Unis) le 26 octobre 1951, fait ses classes de bassiste dans l'orchestre de James Brown dès 16 ans et devient l'un des membres émérites de son groupe, The J.B.'s, au côté de son frère Phelps « Catfish » Collins. Au début des années 1970, il rejoint son alter-ego excentrique George Clinton dans les aventures parallèles de Parliament et de Funkadelic pour une série d'enregistrements historiques à l'origine du sous-genre P-Funk. Il mène également une carrière prolifique avec son Bootsy's Rubber Band et en solo, qui se déploie pleinement sur les albums Ahh...The Name Is Bootsy, Baby! (1977) et Bootsy? Player of the Year (1978). La formule délirante de l'homme au lunettes de soleil étoilées se poursuit tout au long des décennies suivantes, entre des tournées sans répit et quelques enregistrements, dont Tha Funk Capital of the World (2011) et World Wide Funk (2017). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017