Biographie

Producteur d'abord reconnu en tant que compositeur dans un style ambient, William Orbit est un orfèvre dès qu'il s'agit d'apporter de l'ampleur à des titres pop. Madonna lui doit une de ses principales réussites artistiques avec Ray of Light (1998), et Katie Melua n'a pas eu à se plaindre de The House (1986). William Orbit sort pour son propre compte la série d'albums Strange Cargo, initiée en 1987 et consacrée à un ambient pop. Avec Pieces in a Modern Style en 2000, William Orbit traite des oeuvres classiques façon electro chic. Il remet ça en 2010 pour Pieces in a Modern Style Vol. 2, tout en produisant le septième album de Britney Spears qui sort en 2011. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015