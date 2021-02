Biographie

William Sheller naît à Paris en 1946 et grandit au son du jazz et de la musique classique. C'est l'un des compositeurs français les plus accomplis techniquement et musicalement. Il peut aussi bien diriger un orchestre symphonique que se produire tout seul avec un micro et un piano, ou écrire des pièces classiques élaborées. Dans le domaine de la pop et depuis le début de sa carrière officielle en 1968, il a fait un paquet de tubes, de "My Year Is a Day" interprété par Les Irrésistibles à "Rock'n'Dollars", "Symphoman", ou le célèbre "Un Homme Heureux". Tous ces tubes font la part belle aux talents du compositeur, à ses compétences mélodiques et à sa voie délicate et fragile. © Olivier Duboc /TiVo