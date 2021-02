Biographie

Enfant de l’immigration portoricaine, Willie Bobo vit à Harlem où il apprend les percussions en autodidacte. Il entre alors dans un orchestre d’enfants mené par le joueur de maracas et chef d’orchestre Machito. Petit à petit, il s’intègre à des formations de musique latine et s’installe dans un compromis artistique entre la musique latine de ses origines et le jazz. D’un côté, il se produit avec des musiciens comme Perez Prado, Tito Puente ou Mongo Santamaria, de l’autre, on le retrouve dans des séances avec Herbie Mann, Clark Terry, Miles Davis, etc., surtout lorsque ces derniers sont à la recherche d’une coloration latine chez un musicien qui connaît aussi les sonorités et les contraintes propres à la musique de jazz.photo : © Thierry Trombert / Mephisto © ©Copyright Music Story Music Story 2015