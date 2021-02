Biographie

D’origine porto-ricaine, mais né aux États-Unis au milieu du siècle dernier, Willie Colón, tromboniste de formation, est l’un des plus célèbres musiciens de salsa au monde, genre musical dont il reste un infatigable représentant. Il a obtenu quinze disques d’or, et cinq de platine. Chanteur, compositeur, producteur, chef d’orchestre, Willie Colón a, au fil de sa carrière, interprété des chansons de Jacques Brel, et enregistré en compagnie de Celia Cruz, ou David Byrne, des Talking Heads. Sa fibre militante et sociale l’a conduit à s’engager en politique, en particulier pour la ville de New York. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015