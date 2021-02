Biographie

Connu pour avoir popularisé le blues en Europe dans les années 1960, Willie Dixon est l'un des premiers et plus grands compositeurs du genre. Né en 1915, il passe quelques années dans un pénitencier avant de trouver sa voie dans la boxe puis dans la musique. Cet ardent défendeur de la cause noire aux États-Unis devient un contrebassiste, compositeur et producteur reconnu grâce aux classiques qu'il écrit pour lui-même ou d'autres chanteurs : « Spoonful », « Little Red Rooster », « Wang Dang Doodle », « I Ain't Superstitious » ou « Back Door Man » figurent parmi les favoris des groupes anglais et américains. Pilier du label Chess depuis ses débuts avec Chuck Berry, il quitte la maison dans les années 1970 et se bat pour récupérer les droits d'auteur de ses titres pillés non crédités. Amputé d'une jambe après un sérieux diabète, Willie Dixon meurt en 1992 après avoir remporté un Grammy Award pour l'album Hidden Charms en 1989. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015