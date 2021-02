Biographie

Bien que sa carrière se soit faite dans l'ombre des figures imposantes que sont Stevie Wonder et Marvin Gaye, Willie Hutch demeure une des personnalités marquantes du label Tamla Motown.Chanteur et compositeur, c'est en tant que producteur et arrangeur qu'il aura officié, travaillant sur les enregistrements des Four Tops, des Temptations, de G C Cameron, de Syreeta et sur le premier album solo de Smokey Robinson. En 1973, on lui confie un projet qui va lui permettre de se mettre enfin en lumière ; après les succès de Shaft et de Superfly, le cinéma noir américain, appelé Blaxploitation, connaît un certain essor. Hutch composera ainsi la bande originale de deux productions « The Mack » et « Foxy Brown », réussissant avec « Brother's gonna work it out », thème central de The Mack, un coup de maître. Manifestant dans l'art de la composition et de la mise en scène sonore une rare maîtrise, Willie Hutch se verra très souvent comparé à Quincy Jones. © ©Copyright Music Story Music Story 2015