Biographie

Un monument national. Un mythe. Sur sa terre d’Amérique, Willie Nelson est considéré de la sorte. Une icône dépassant le strict cadre de la country music dont il changea la face durant les années 60 et 70. Quand un certain Miles Davis compose un morceau qu’il baptise de votre nom, on peut parler de consécration, non ?Plus de huit décennies passées sur terre et le grand songwriter à la voix de canard, vieux barbu fumant pétard sur pétard, a été canonisé avant même de caner… C’est pourtant dans l’ombre que Willie Nelson fera ses armes, plume en main, pour servir la voix des autres. Pour Ray Price (Night Life), Patsy Cline (Crazy), Faron Young (Hello Walls), Billy Walker (Funny How Time Slips Away) et quelques légions d’autres, le Texan a composé des merveilles devenues des classiques du patrimoine nord-américain.Mais à l’aube des années 70, aux côtés de son ami Waylon Jennings, il secoue Nashville la conservatrice donnant naissance au mouvement outlaw. A compter de 1975, Willie Nelson sort des coulisses et devient une star. Un statut qu’il ne quittera évidemment jamais… © MZ/Qobuz