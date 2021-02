Biographie

Ce groupe, né du désir de Paul McCartney de repartir de zéro après l'aventure The Beatles, est rapidement parvenu à égaler les grandes formations de pop rock des années 1970. C'est par l'album Wild Life et un single protestataire sorti à part, « Give Ireland Back To The Irish », que sa nouvelle carrière en groupe démarre, avec à ses côtés Linda McCartney, Denny Laine et d'autres musiciens de passage. Outre les sept albums réalisés par le groupe entre deux albums de Paul McCartney (Ram en 1971 et McCartney II en 1980), Wings collectionne les succès et totalise cinq numéros un anglais ou américains, au rythme d'un par an : « My Love » (1973), « Band On The Run » (1974, extrait de l'album du même nom), « Listen To What The Man Said » (1975), « Silly Love Songs » (1976) et « With A Little Luck » (1978), après l'écart solitaire transformé en simple le plus vendu de l'histoire du disque, « Mull Of Kintyre » (1977). De la première tournée-surprise des universités en 1971 à l'arrestation du leader, au Japon en 1980, pour possession de marijuana, en passant par les concerts à grande échelle (le triple album en public Wings Over America, 1976), le brillant épisode Wings aura permis à Paul McCartney de poursuivre son riche parcours.