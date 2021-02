Biographie

Issu de la vague punk, le groupe britannique Wire, formé à Londres en 1976, incarne le courant d'après, le post-punk, et influence à son tour un grand nombre de formations rock des décennies à suivre. Le quatuor emmené par les guitaristes Colin Newman et Bruce Gilbert enregistre un premier album nerveux et concis, Pink Flag (1977), auquel succèdent Chairs Missing (1978) et 154 (1979), ouvrant des horizons mélodiques. Une période de silence s'ensuit avant la parution de The Ideal Copy (1987), suivi par l'album en public IBTABA (It's Beginning To & Back Again, 1989) et un retour en studio pour Manscape (1990). Le départ du batteur Robert Gotobed conduit le groupe à changer son nom en Wir pour l'album The First Letter (1991). Devenu une formation de référence lors du renouveau post-punk des années 2000, Wire réapparaît avec The First Day (2000), les deux volumes de Red & Burn (2002) et Send (2003). Sans Bruce Gilbert depuis 2008, Wire poursuit avec l'album Red Barked Tree (2011) et le guitariste Matt Simms sur le suivant Change Become Us (2013), réalisé à partir d'anciens titres inédits. Le mini-album Nocturnal Koreans (2016) et le seizième Silver/Lead (2017) continuent d'entretenir la marque de fabrique originale du groupe qui travaille à Mind Hive et 10:20, parus en 2020.