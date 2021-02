Biographie

Née à Waddinxveen en 1996 autour de Sharon den Adel (chant), Robert Westerholt (guitare), Jeroen van Veen (basse), et d'une série de batteurs, claviers et autres guitaristes en constante évolution, la formation symphonic metal hollandaise Within Temptation s'impose en peu de temps comme l'une des figures de proue européennes aux côtés des finlandais de Nightwish dont elle partage notamment la caractéristique d'être emmenée par une chanteuse. Suite à un Enter (1997) passé relativement inaperçu, Within Temptation frappe fort avec son second opus de 2000, Mother Earth, fidélisant un contingent considérable de fans qui suivront dès lors ses travaux, dont Resist, publié en 2019, constitue le huitième volet studio. © TiVo