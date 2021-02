Biographie

Wiz Khalifa alias Cameron Jibril Thomaz passe une enfance nomade au gré des affectations d’un père militaire. Il se fait remarquer en 2005 avec sa première mixtape Prince of The City : Welcome To Pistolvania. Deux ans plus tard, il signe avec Warner et sort deux albums dont Say Yeah le révèle au public en devenant n°20 des ventes rap 2007. En 2010, Wiz Khalifa devient révélation rap pour MTV grâce au titre de Black and Yellow, n°1 en rap et au classement général du Billboard. En 2011, il collabore avec Snoop Dogg pour la Bande Originale de Mac & Devin Go to High School et dans la même année, Rolling Papers se classe 2ème vente et permet à Wiz de décrocher un American Music Award et un Billboard Music Award. Un an plus tard, le rappeur sort son quatrième album O.N.I.F.C. © TDB/QOBUZ