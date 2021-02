Biographie

Musicien et compositeur de musique classique, le Polonais Wojciech Kilar est beaucoup plus connu en tant que compositeur de musiques de films. Actif en Pologne depuis la fin des années 1950, Wojciech Kilar atteint une renommée internationale avec la musique du film d'animation Le Roi et l'oiseau en 1980 qui lui vaut le Prix Louis-Delluc. Ses réalisations les plus connues sont ensuite Dracula (1992), La Jeune fille et la mort (1994), La Neuvième porte (1999) et Le Pianiste avec lequel il remporte le César de la meilleure musique de film en 2002. Fait Chevalier de la Légion d'honneur en 2013, Wojciech Kilar décède le 29 décembre à Katowice, en Pologne, des suites d'un cancer. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015