Biographie

Coqueluche de la presse anglaise au début des années 2010, le groupe Wolf Alice est créé à l'initiative de la chanteuse Ellie Roswell. Il effectue ses débuts sous la forme d'un trio acoustique avec le renfort de Sadie Cleary et Joff Oddie, avant de prendre une orientation clairement rock alternatif en consolidant la section rythmique par l'arrivée de Joel Amey en 2012. Après la sortie de deux EP, Blush (2013) et Creature Songs (2014), la formation londonienne prend son temps pour parfaire ses mélodies rock accrocheuses et donner forme à son premier album My Love Is Cool (2015). Celui-ci, prisé par la presse et les radios, est nommé à différents prix (Mercury Prize, Brit Awards, Grammy Awards), sans toutefois rapporter de trophée. Après l'écriture d'un titre pour le remake du film Ghostbusters, Wolf Alice part à Los Angeles pour enregistrer son deuxième album Visions of a Life (2017) en compagnie du producteur Justin Meldal-Johnson. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2019