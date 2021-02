Biographie

Depuis le début des années 2000, le rock canadien nous offre de belles surprises. Wolf Parade en fait partie. Le groupe a créé la sensation en 2005 grâce à un album, Apologies to The Queen Mary, rivalisant sans problème avec Arcade Fire. Fort de cet engouement médiatique et public, Wolf Parade a remis le couvert en juin 2008 avec At Mount Zoomer, un deuxième album moins abrasif mais tout aussi prometteur. Le groupe revient toutes guitares dehors en 2010 avec Expo 86. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015