Biographie

Figure du jazz improvisé, d'avant-garde et contemporain, le pianiste Wolfgang Dauner a eu une grande influence sur le jazz allemand. Né à Stuttgart le 30 décembre 1935, il enregistre son premier album Dream Talk en 1965 et forme plusieurs groupes à son nom après l'album-étalon Free Action (1967), suivi trois ans plus tard par Output (1970). Il collabore avec Hans Koller, Eberhard Weber, Martin Kolbe, Manfred Schoof et les groupes Et Cetera, Free Sound & Super Brass Big Band. Avec Albert Mangelsdorff, Charlie Mariano, Eberhard Weber, Ack van Rooyen et Volker Kriegel, il fonde The United Jazz + Rock Ensemble, qui produit une dizaine d'albums entre 1977 et 1999. En 2012, l'orchestre Second Generation prend la relève et participe au jubilé du pianiste, âgé de 80 ans, sur un album paru en 2017. En 2013, il réalise un album en duo avec son fils batteur Florian Dauner, Dauner // Dauner, paru l'année suivante. et prolongé par un enregistrement electro-jazz en public, Elektronische Mythen (Live in Kunstmuseum Stuttgart) (2016). Après une carrière couvrant six décennies, Wolfgang Dauner s'éteint dans sa ville de Stuttgart le 10 janvier 2020, à l'âge de 84 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020