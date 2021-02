Biographie

Guitariste autrichien né à Judenburg le 2 mars 1965, Wolfgang Muthspiel étudie le violon puis la guitare classique, tandis que son frère aîné Christian Muthspiel s'oriente vers le trombone. Titulaire d'une bourse, il entre au Berklee College of Music de Boston, où il a pour professeur Mick Goodrick, futur collaborateur. Après trois albums en duo avec son frère sous le nom de Duo Due (1985-1989), il accompagne Gary Burton pendant deux ans et développe son propre style. Ouvert à différents courants musicaux, de la pop à la musique classique ou improvisée en passant par les standards de jazz, il pratique aussi bien la guitare acoustique et électrique. Cette palette ne cesse de s'élargir au fur et à mesure des collaborations avec Gary Peacock et Paul Motian, Trilok Gurtu, Rebekka Bakken, Marc Johnson, Dhafer Youssef et ses partenaires privilégiés, Larry Grenadier et Brian Blade. En 2008, l'album From a Dream, crédité à l'acronyme MGT, réunit les guitaristes Muthspiel, Slava Grigoryan et Ralph Towner. Le même trio est à l'oeuvre cinq ans plus tard sur l'album Travel Guide et sa suite en concert. Fondateur de plusieurs ensembles en trio, quartette ou sextette, voire en super-groupe à Montreux (In & Out, 1993), Wolfgang Muthspiel invite le trompettiste Ambrose Akinmusire et le pianiste Brad Mehldau sur les albums Rising Grace (2017, n° 9 du classement jazz américain) et Where the River Goes (2018), pour le label ECM. En 2020, il collabore avec le contrebassiste Scott Colley sur l'album Angular Blues. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020