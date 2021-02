Biographie

Emmenée par le chanteur et guitariste Andrew Stockdale, la formation hard rock australienne Wolfmother voue dès ses débuts un culte manifeste aux guitares fuzz, au psychédélisme fougueux d'antan et aux rythmiques pachydermiques, ainsi qu'à nombre de ses prédécesseurs, livrant une sorte de compromis entre le heavy de Black Sabbath et le néo-garage rock des White Stripes. Le power trio frappe fort d'entrée de jeu dès fin 2015 avec un premier opus porté par plusieurs singles fédérateurs dont le tonitruant "Woman". Au fil des années suivantes, Wolfmother livre Cosmic Egg (2009), New Crown (2014) puis Victorious (2016) tandis que les différents remaniements au sein du groupe laissent Stockdale, dernier membre originel, présider seul à l'avenir du groupe. © TiVo