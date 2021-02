Biographie

Réalisateur de clips, Yoann Lemoine est passé de l’autre côté de la camera avec brio, sous le pseudonyme de Woodkid.Illustrateur de formation, sa curiosité l’amènera à s’intéresser à l’univers de la vidéo. Son talent en fait vite un réalisateur reconnu. Il travaille alors pour de grandes stars internationales comme Rihanna, Drake, Lana Del Rey ou encore Katy Perry, dont il réalise les clips. Il réalise également des publicités, comme la campagne contre le sida Graffiti, pour laquelle il est récompensé à plusieurs reprises au Festival internationale de la publicité de Cannes. En bon touche à tout, il s’intéresse également à la musique, qu’il pratique sous l’avatar Woodkid. Par chance, il se trouve que son talent dépasse allègrement les frontières du visuel. Un talent qu’il expose au monde en 2011 avec le morceau Iron, accompagné d’un superbe clip, réalisé par ses soins, qui dépassera les vingt millions de vues sur internet. Sa musique aux effluves électroniques autant qu’acoustiques et à forte teneur cinématographique fait mouche auprès du public. Woodkid livre un EP mélodique, conquérant mais aussi empreint de mélancolie. Il transpose sa musique à l’image au travers d’un univers à l’esthétisme impeccable, en parfait adéquation avec le son. Il n’en fallait pas plus pour que Yoann fasse figure de révélation auprès des médias et du public, qui attendent de pied ferme son premier album. Et ils ne seront pas déçu, deux ans plus tard, à l’arrivée du premier opus de Woodkid, The Golden Age. L’homme a fait appel à SebastiAn ainsi qu’au producteur Julien Delfaud, qui a notamment travaillé avec Phoenix, pour l’aider dans la création de cette œuvre de 14 titres. Le résultat est à la hauteur de l’engouement suscité par son premier EP. Dans la continuité de celui-ci, The Golden Age mêle grandiloquence et minimalisme, avec cette sensibilité propre à Woodkid. Le succès le mènera sur les scènes du monde entier, du Grand Rex à Paris au Montreux Jazz Festival . Malgré sa réussite musicale, Woodkid continue ses activités artistiques diverses. En 2013, il collabore à l’album Love in the Futur de John Legend en qualité de directeur artistique. ©Nicolas Gal