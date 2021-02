Biographie

Woodie Guthrie voit le jour le 14 juillet 1912 à Okemah, dans l'état d'Oklahoma. Ses parents lui donnent les prénoms de Woodrow Wilson, en référence au candidat démocrate et vainqueur de l'élection présidentielle de 1912, l'année de sa naissance. Une façon de l'installer dans le destin historique de la nation qui l'a vu naître. Mais c'est son sobriquet de Woody qui s'inscrira dans la légende de la musique. Considéré comme le plus grand auteur-compositeur country-folk du vingtième siècle, il est au coeur des combats sociaux, s'engageant auprès des populations miséreuses, guidées dans leur exil vers la Californie par la perspective d'une vie meilleure mais dont les espoirs sont vite douchés. Chroniqueur hors pair de son temps comme en témoignent Dust Bowl Ballads, son premier disque paru en 1940, ou les Asch Recordings qu'il enregistre en 1944 et sur lesquels on retrouve « This Land Is Your Land » ou « Pastures of Plenty », Woody Guthrie fut un militant passionné et dévoué à une Amérique plus humaine. Son engagement influencera profondément Pete Seeger (avec qui il mènera les Almanac Singers) ou encore Bob Dylan, qui, du haut de ses dix-neuf ans, rendra régulièrement visite au chanteur quand sa santé défaillira face à la maladie de Huntington. Elle finira par l'emporter le 3 octobre 1967.