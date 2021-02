Biographie

En 1997, alors leader de The Fugees, le rappeur haïtien Wyclef Jean sort un premier album solo, Wyclef Presents the Carnival, suivi de The Ecleftic en 2000, et assoit ainsi sa réputation de maître du hip-hop tout en le mariant allègrement avec d'autres styles comme le rock ou le reggae. Tirant bénéfice de sa notoriété tant comme chanteur que comme songwriter et producteur, il s'investit dans des actions humanitaires menées dans son pays natal, ainsi que dans la politique, puisqu'il se présente à la présidentielle haïtienne. Cette dimension imprègne son oeuvre artistique, puisqu'il chante « If I Was President » en 2010 et réitère avec une version révisée en 2016. Son attachement à son île s'exprime également au travers d'une trilogie, Carnival, dont chacun des volets paraît à dix années d'intervalle. Le troisième intervient en 2017, précédé par un EP évoquant l'atmosphère des rassemblements festifs haïtiens, au travers de ses rythmes dansants. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2017