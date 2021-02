Biographie

Avoir autant de fans que de détracteurs est en général plutôt bon signe. C’est même souvent ce qui arrive aux gens taxés de géniaux. Wynton Marsalis est de ces musiciens qui enflamment les débats. Surtout, le trompettiste de New Orleans est, depuis plusieurs décennies, un acteur clef du jazz américain. Musicien brillant et virtuose éblouissant, il a toujours su développer depuis l’aube des années 80 une esthétique et un style très personnels, appuyés sur la tradition de cette musique classique qu’est le jazz. Point de taxidermie sans âme dans sa démarche contrairement aux dires de ses ennemis. Juste la volonté, intense et quasi-politique, de faire voyager sans cesse ce patrimoine emblématique, le revisiter perpétuellement à la tête d'un orchestre de référence et, plus simplement, le faire connaitre au plus grand nombre en soulignant son impressionnante modernité.Avec une technique imparable et une véritable sensibilité musicale, le Lincoln Center Jazz Orchestra dont il est le directeur musical magnifie des chefs-d’œuvre plus ou moins connus de Duke Ellington, Count Basie, Fletcher Henderson, Thelonious Monk, Mary Lou Williams, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Charles Mingus, Woody Herman, John Lewis et tant d’autres. Une impressionnante manière de prouver que cette musique est bien vivante et ne demande qu’à être sans cesse célébrée. Dans ce domaine, Wynton Marsalis à la tête de cette phalange excelle, capable d’en souligner aussi bien la complexité intellectuelle et formelle que l’essence festive et fraternelle.Quoiqu’il entreprenne, Wynton Marsalis garde en ligne de mire une réelle et sincère intégrité. Qu’il s’agisse d’un disque en tant que leader – sa discographie compte environ 80 albums avec diverses formations et même dans des styles où on ne l’attend guère (classique, country…) – ou du festival Jazz in Marciac dont il est la figure emblématique et le parrain depuis 1991, le Louisianais s’implique à 200% au point d’être un vrai gardien du temple jazz à qui il a tout simplement consacré sa vie… © MD/Qobuz