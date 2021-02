Biographie

Entre dancehall et musiques caribéennes, X-Man établit sa réputation aux Antilles avec l'album Atypique en 2011. Présent sur de nombreuses compilations zouk et dancehall, X-Man côtoie des artistes au statut affirmé comme Admiral T et E.sy Kennenga. X-Man sort en juillet 2014 son deuxième album avec Saturday Night. Ce n'est cependant pas avec ce disque qu'il voit sa notoriété augmenter dans l'Hexagone, mais avec la chanson « Madinina Kuduro » sortie en 2011 et qui devient un hôte du hit des clubs durant l'été 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015