Biographie

Actif depuis plus de 20 ans dans l’underground musical francophone et anglophone, le multi-instrumentiste et chanteur Xavier Plante a lancé plusieurs albums rock d’ascendance punk, glam et garage. Influencé par The Pixies et Iggy Pop, il se produit avec son groupe Caféine, puis au sein de Poxy, avant de faire carrière solo en 2006 sous le vocable Xavier Caféine. Il a lancé les disques Gisèle (qui contient le succès La fin du monde, prix SOCAN Chanson découverte de l’année), Bushido et New Love, en plus de collaborer avec l’artiste belge Plastic Bertrand et le groupe rock québécois Gazoline. Il est reconnu pour son style dandy obscur et son côté explosif sur scène, carburant à l’énergie punk. En 2019, il effectue un retour avec la série de spectacles Grosse soirée.