Biographie

Le chanteur, compositeur, producteur et acteur allemand Xavier Naidoo est né à Mannheim le 2 octobre 1971, d'un père aux origines indiennes et d'une mère sud-africaine. Membre d'une chorale d'église et de groupes de gospel dès l'enfance, il voyage fréquemment aux États-Unis, où il commence sa carrière sous le nom de Kobra avec un album du même nom. Après des rôles dans des comédies musicales et des séances en tant que choriste du producteur Moses Pelham, sa voix est remarqué par le label 3P qui lui offre un contrat d'artiste solo. Xavier Naidoo enregistre son premier titre en 1997 avec la rappeuse Sabrina Setlur. L'année suivante, son album Nicht von Dieser Welt se classe numéro un des ventes et inaugure une série de succès, dont le titre « Sie Sieht Mich Nicht », classé n°2. Après la sortie de l'album Zwischenspiel - Alles für den Herm (2002), classé n°1 en Allemagne, Xavier Naidoo réalise un triplé avec Telegramm für X (2005), n°1 en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Dans l'intervalle, il enregistre de nombreux duos avec Edo Zanki, Reamonn, Curse et le rappeur américain RZA (Wu-Tang Clan), sur le numéro un « Ich Kenne Nichts » (2003). En 2006, il obtient un nouveau n°1 avec le titre solo « Danke ». L'album studio suivant, Alles Kann Besser Werden, sort en 2009 et lui apporte son quatrième numéro un d'affilée. Le chanteur fait l'objet de plusieurs polémiques autour de ses déclarations pro-germaniques ou même racistes, qui lui barrent l'accès au Concours de l'Eurovision en 2016. Sa carrière musicale se poursuit avec succès grâce aux albums Bei Menner Seele (2013) et Nicht von Dieser Welt 2 (2016), tous deux classés numéro un. Après un aparté sous le nom de Der Xer (deux albums sortis en 2013-2014), Xavier Naidoo enregistre par la suite sous son nom Für Dich (n°3 en 2017) et Hin und Weg (2019), également classé n°3 à sa sortie. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019