Biographie

Dans l'autre hémisphère, l'auteur-compositeur-interprète Xavier Rudd (né en 1978) constitue une sorte de pendant australien à l'américain Jack Johnson, les deux hommes pratiquant, outre le surf, une forme de folk music douce et ensoleillée. Rudd, pour sa part, intègre à sa recette, depuis ses premiers efforts publiés au début des années 2000, une large dose d'influences world music, à commencer par les instruments traditionnels de son continent comme le didgeridoo, mais également une influence reggae marquée. Succédant à un septième album, Spirit Bird, livré en 2012 et porté par le titre "Follow the Sun", et à l'opus Nanna (2015), estampillé Xavier Rudd & the United Nations, Rudd livre en 2017 son quatrième enregistrement public, Live in the Netherlands. © TiVo