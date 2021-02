Biographie

Née à Santa Monica en 1999 sur les cendres de Xeno, la formation nu metal californienne Linkin Park s'impose comme l'une des plus en vue des années 2000 naissantes, mêlant éléments metal, hip-hop et électoniques en un brouet héritier de Korn et défendu par Mike Shinoda aux parties rappées et Chester Bennington au chant. Dès 2000, le groupe décroche un succès mondial massif avec Hybrid Theory, premier effort s'écoulant à plus de 25 millions d'exemplaires, suivi par Meteora en 2003, écoulé quant à lui à plus de dix millions de copies. Si le groupe continue de creuser son sillon avec un succès commercial moindre, il livre son septième effort studio en 2017 sous la forme de One More Light, deux mois avant le suicide de Bennington à l'âge de 41 ans. © TiVo