Biographie

Originaires de Swindon (Angleterre), Andy Partridge (auteur, guitariste et chanteur) et Colin Moulding (bassiste) créent le groupe The Helium Kidz en 1972, avant de se rebaptiser XTC (dérivé de Ecstasy) en 1976, quand arrive Barry Andrews (claviers). La vague punk oriente leur style musical vers un format de chansons court et incisif, allié à un sens inné de la mélodie pop contrariée, dont bénéficient les albums White Music (1978) et GO2 (1979). Drums and Wire (1980) est marqué par l'apport du guitariste Dave Gregory et le hit « Making Plans for Nigel ». XTC est alors le groupe emblématique du post-punk anglais, aux côtés de Wire et Gang of Four, avec l'avantage d'une certaine popularité, confirmée par The Black Sea (1980).XTC entame une nouvelle période à partir de 1982 et l'album English Settlement, pour se consacrer à une pop expérimentale élaborée en studio d'où sortent l'introspectif Mummer (1983) et l'explosif The Big Express (1984). Le chef d'oeuvre mélodique Skylarking suit en 1986, avant de remonter le temps avec le psychédélique Orange & Lemons trois ans après. En 1992, Nonsuch s'impose comme l'ultime condensé d'un savoir-faire inimitable. Depuis, les albums succèdent aux compilations d'inédits, avec Andy Partridge pour seul maître à bord d'un vaisseau flamboyant du rock anglais, dont Apple Venus 1 et la Apple Box sont les derniers joyaux. © ©Copyright Music Story 2015