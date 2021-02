Biographie

Vingt-ans à peine et un avenir qui aurait dû être à perpétuité. Le 18 juin 2018, XXXTentacion est pourtant assassiné dans sa voiture, dans sa Floride natale, pour son sac Vuitton. Jahseh Dwayne Onfroy, de son vrai nom, commence à ses 13 ans mais s'investit vraiment à 16 après avoir emménagé avec Denzel Curry. Un an plus tard, il sort son single phare "Look At Me" et l'on découvre alors un post-adolescent tourmenté à l'imaginaire sombre. Rappeur sans doute le plus controversé de sa génération, au passif massif et tendances glauques, XXXTentacion renvoie l'Amérique à ses propres contradictions. Une Amérique orpheline, déviée et déviante. C'est sans doute pourquoi son rap à mi-chemin entre trap et emo-rap paraît aussi violent que fragile. Sans artifice, sans format, brut, ses morceaux exacerbent son immaturité. Une émotion pure qui, paradoxalement, vient contrebalancer cette jeunesse détraquée qu'il incarnait, à l'instar de Lil Peep. "Si vous n'êtes pas prêts à recevoir mes émotions, ne m'écoutez pas". Car XXXTentacion, contrairement aux idées reçues, c'est beaucoup de "ballades" mélancoliques, de vers dépressifs voire même des écarts reggaeton ("I don't even speak spanish") et de rock maladif ("Indecision"). En quatre ans, le gosse maudit aura le temps d'influer sur la scène rap du Sud de la Floride, comme sur ses aînés. Kanye West en tête. © CS/Qobuz