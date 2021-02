Biographie

Née à Paris en 1978, l'autrice-compositrice-interprète et multi-instrumentiste franco-israélienne Yael Naim apparaît discrètement sur la scène musicale hexagonale au début des années 2000 avec un premier effort, des participations aux comédies musicales Les Dix Commandements et Spartacus le gladiateur et la partition de la musique du film Harrison's Flowers. Mais c'est sa rencontre avec son collaborateur et futur compagnon David Donatien qui précipite sa carrière, la musicienne livrant un remarqué opus éponyme en 2007, imposant une recette chantée en hébreu et en anglais et creusée plus avant sur She Was a Boy en 2010 et Older en 2015. Suite à la bande originale du film Mon bébé (2019), Yael Naim revient en 2020 avec Nightsongs, cinquième recueil original la voyant opter ponctuellement pour la langue de Molière. © TiVo