Biographie

Yall est un quatuor formé à Barcelone en 2012 et constitué de deux DJ et de deux animateurs visuels. En 2014 paraît un premier EP intitulé Ruff'n'Tuff qui permet à ce collectif de musique électronique de tourner partout en Espagne. Remarqué par de nombreuses marques, il est approché par une grande enseigne de prêt-à-porter afin de créer l'identité sonore d'un spot publicitaire. Yall conçoit alors le morceau « Hundred Miles » en collaboration avec la chanteuse à la voix de sirène, Gabriela Richardson. Évoquant « Lean On », le tube de Major Lazer, DJ Snake et MØ, le titre est parfaitement dans l'air du temps et se place très rapidement dans le classement des meilleures ventes en France et sur iTunes. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015