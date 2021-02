Biographie

Yan Wagner, cerveau du projet electro solo Wagner, est un producteur franco-américain. Tour à tour membre du tandem electro punk Chairs on Backs et du groupe Flying Turns, Wagner est davantage connu des initiés pour ses performances de djing à tendance electro clash et son apparition en 2010 sur la compilation Parisien du label Kitsuné. Alors qu'en 2012, les branchés se ruent à la sortie de son premier album Forty Eight Hours.