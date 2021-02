Biographie

Le Martiniquais Yaniss Odua foule les travées du reggae français depuis 1988. A l'âge de treize ans en 1992, il sort son premier album avec Little Yaniss. Le temps de mûrir un peu et le voilà proche du dancehall conscious de Capleton avec Yon Pa Yon en 2002. C'est avec ses compagnons de label Matinda et Straika D. qu'il sort en 2007 High Tunes. A l'aise aussi bien façon roots que sur le dancehall, Yaniss Onua est seul en 2008 pour Hit 2 Hits. Pour Moment Idéal en 2013, Tiken Jah Fakoly et Richie Spice viennent lui donner la réplique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015