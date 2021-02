Biographie

Yann Perreau s’illustre depuis plus de 25 ans sur la scène musicale. Son mordant naturel, sa fièvre et son séduisant groove ne cessent de charmer son public, plus que jamais au rendez-vous. Pour preuve : le foisonnant succès des dernières années! Son précédent album, Le fantastique des astres (2016), cumule à ce jour plus de cinq millions d’écoutes sur les services de musique en continu, sans compter les 3,4 millions de visionnements sur YouTube du clip T’embellis ma vie et les 965 000 autres récoltés par J’aime les oiseaux. À la fois une célébration de la vie et un doigt d’honneur au cynisme ambiant, Le fantastique des astres a généré quatre extraits dans le Top 10 Radio Correspondants (dont un #1 avec Faut pas se fier aux apparences), en plus d’un Top 10 Radio BDS avec J’aime les oiseaux. Six nominations à l’ADISQ (dont trois pour son travail de metteur en scène, scripteur et interprète dans le concert Piaf a 100 ans. Vive la Môme!) ont clos l’année 2016. Aux deux années de tournée avec Le fantastique des astres se sont ajoutées une dizaine de représentations du concert célébrant les 10 ans de Perreau et la lune, une participation aux spectacles Desjardins, on l’aime-tu! et un spectacle-hommage à Jacques Higelin présenté sur la grande scène extérieure des Francofolies de Montréal. Multi-talentueux, Yann Perreau a également assuré la mise en scène de Discothèque, grandissime spectacle organisé par le Festival international de jazz de Montréal à l’occasion du 150e anniversaire du Canada en 2017. L’année suivante, on a pu le voir en tant que mentor à la populaire émission La Voix 6, ainsi qu’à la coanimation du Premier Gala de l’ADISQ avec Marie-Mai. 2018 marque également la sortie de Voyager léger, un mini-album qui comprend une version franchement rafraîchissante du succès Voyage voyage.