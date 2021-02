Biographie

Star de la musique new age, Yanni (né Ioanni Hrysomallis à Athènes en 1954) a bâti sa carrière aux États-Unis où ses albums instrumentaux Keys to the Imagination (1986), Dare to Dream (1992) et In My Life (1993) attirent un large public. En 1993, le concert-événement du musicien grec à l'Acropole d'Athènes fait recette à la télévision puis sur disque et en vidéo. L'expérience est rééditée en 1997 dans le temple du Taj Mahal, en Inde, entre deux albums et des tournées mondiales à guichets fermés. Les albums Voices (2008) et Mexicanisimo (2010) invitent des chanteurs tout comme Inspirato (2014) où se pressent les stars du chant lyrique Placido Domingo, Rolando Villazon, Vittorio Grigolo, Renée Fleming et Katherine Jenkins. Deux ans plus tard paraît Sensuous Chill, son premier album original depuis cinq ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016