Biographie

S’il en est un à choisir… parmi la brouette de jeunes chefs actuellement sur le grand marché international, combien sont imposés peu ou prou par des trésors de marketing, des parrainages préfabriqués, des imageries d’Epinal télévisuelles ou des copinages en tout genre.À côté de cela, il se trouve un indiscutable, un véritable grand musicien, sincère, doué, musical jusqu’à la moelle, c’est le Québécois Yannick Nézet-Séguin (né en 1975). Loin d’être un « jeune prodige », il gravit tranquillement les échelons d’une vraie vie de chef d’orchestre : il dirige d’abord des chœurs, puis le chœur de l’Opéra de Montréal ; parallèlement il fonde un ensemble vocal et instrumental avec lequel il se frotte aux divers répertoires et, surtout, aux musiciens — à leurs personnalités, leurs égos, leurs forces et leurs faiblesses. Après quelques années comme assistant à l’Opéra de Montréal, il prend les rênes de l’Orchestre Métropolitain de Montréal – qui n’est autre que l’Orchestre de l’Opéra lorsqu’il se produit dans le monde symphonique – avant, très rapidement, de développer sa carrière en Europe, en particulier à Londres puis à Rotterdam et naturellement au Philharmonique de Berlin dont il est un invité récurrent.La consécration nord-américaine vient avec sa nomination en 2012 à la tête de l’Orchestre de Philadelphie. Cet éclatant succès ne change rien aux qualités humaines de Nézet-Séguin, tous les musiciens d’orchestre louant sa patience, son inflexible amabilité, son art de mener une répétition avec intelligence et sa compétence absolue. Et surtout, Nézet-Séguin ne dirige pas bêtement « la partition », ce que savent faire beaucoup de chefs dont bien des mauvais : il dirige « la musique », celle qu’il crée avec les membres de l’orchestre dont il est le rassembleur bien plus que le chef. S’il en est un à choisir… le rédacteur de ces lignes choisirait Nézet-Séguin. © SM / Qobuz