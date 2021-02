Biographie

Issu de la scène parisienne, le rappeur-chanteur français Sirsy adopte le nouvel alias de Yaro à la fin des années 2010, tournant la page de ce premier chapitre de sa carrière avec l'album Avant Yaro en 2017, bénéficiant notamment de deux featurings de Ninho, proche du MC. Fort d'une recette mêlant afro rap, pop et trap, Yaro publie À zéro en 2018, premier album entré discrètement dans les charts mais relancé en 2019 par le succès de "Bucci Night (feat. Ninho)", préparant la sortie d'un second effort défendu par les titres "La Mort ou la prison (featuring DA Uzi)" et "Mec de cité (featuring Ninho et PLK)" et publié en 2020 sous le titre La Spé. © TiVo