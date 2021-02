Biographie

Glamour toute en ce début de millénaire très rock avec les Yeah Yeah Yeahs, aux chansons furieuses, aux guitares acérées et au look impeccable de marlous des beaux quartiers new-yorkais qui aiment s'encanailler et vivre à cent à l'heure tout en faisant le maximum de décibels. Et la sensualité vénéneuse qui émane de leur chanteuse Karen O n'est évidemment pas le moindre de leurs atouts, de Fever to Tell (2003) à It's Blitz (2009). Quatre ans après, les Américains sont de retour avec le quatrième album Mosquito, ouvert par le simple « Sacrilege ». © ©Copyright Music Story Frédéric Régent 2015