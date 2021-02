Biographie

Trio electro-pop né à Londres en 2010 autour de Olly Alexander (chant), Mikey Goldsworthy (basse) et Emre Turkmen (claviers), Years & Years mêle beats electro funky et pop synthétique façon années 80 en un brouet moderne et ambitieux, s'imposant avec une poignée de singles et décrochant le très convoité Sound of 2015 de la BBC, aidant à propulser son premier opus, Communion, en tête des charts anglais. La même année, le groupe se voit nommé dans quatre catégories aux BRIT Awards et remplit le célèbre stade londonien de Wembley avant de contribuer à la bande originale du film Bridget Jones' Baby et de s'atteler à la préparation d'un second opus, Palo Santo, publié en 2018. © TiVo