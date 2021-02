Biographie

Demandez à n’importe qui dans la rue de lui nommer UN violoniste : ce sera sans doute Yehudi Menuhin. Et il faut avouer que l'artiste a de quoi marquer les esprits. À peine arrivé à Paris avec ses parents au tout début des années 30, le tout jeune Yehudi – quatorze ans – chercha d’abord à s’approcher du tout vieux Ysaÿe – soixante-douze ans – mais le lien ne s’établit pas : c’est donc vers George Enesco qu’il se tourna, pour en faire son mentor et ami jusqu’à la porte du compositeur roumain.Avant l’âge de vingt ans, Menuhin avait déjà marqué la vie musicale planétaire de son empreinte, enregistrant avec les plus grands, Bruno Walter ou Pierre Monteux en tête, mais aussi Elgar avec qui il grava le concerto du maître. Suivirent des liens indéfectibles avec Britten, Furtwängler qu’il aida sérieusement à se faire dénazifier, et Bartók qui lui écrivit sa Sonate pour violon seul.À la fin de la Seconde guerre, il reprit son bâton de pèlerin musical, après avoir passé un temps considérable pendant cette guerre à donner des concerts pour soutenir les soldats alliés.La très considérable discographie de Menuhin – commencée en 1929, achevée l’année de sa mort en 1999, un demi-siècle d’enregistrements ! – reflète son extraordinaire éclectisme : de Bach à Ravi Shankar et Stéphane Grappelli, en passant par tous les grands ouvrages des répertoires baroque, classique, romantique et contemporain – contemporain sans toutefois jamais s’intéresser à l’avant-garde pure et dure éclose à partir des années 70.L’autre grand pan de sa vie fut l’enseignement qu’il pratiqua avec passion dès les années soixante, non seulement auprès de jeunes violonistes, mais également de tous les musiciens, instrumentistes et chanteurs qui souhaitaient le côtoyer et bénéficier de son savoir encyclopédique. Sa discographie compte quelque trois cent ouvrages différents… un véritable mythe ! © SM/Qobuz