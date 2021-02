Biographie

Perçu par beaucoup comme l'un des plus grands violonistes du 20ème siècle, Yehudi Menuhin est un musicien et chef d'orchestre américain né à New York en 1916 et mort à Berlin en 1999. Récompensé à de multiples reprises, anobli par la Reine d'Angleterre en 1993, Menuhin ne se contente pas du répertoire classique, dont il maîtrise une large palette, mais se frotte également volontiers et avec brio à d'autres univers musicaux, comme avec Stéphane Grappelli ou Ravi Shankar. S'il se produit jusque tard dans sa carrière, c'est derrière le pupitre qu'il passe les dernières années de sa vie de musicien et constitue une source d'inspiration et d'admiration jusque dans le nouveau millénaire. © TiVo