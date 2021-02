Biographie

De son vrai nom Michael Wayne Atha, Yelawolf est un rappeur américain né à Gadsden, en Alabama (États-Unis), le 30 décembre 1979. Il s'intéresse à la culture hip-hop à l'adolescence et sort son premier album, Radioactive (2011), sous le label d'Eminem, Shady Records, après s'être essayé à des mixtapes. Celui-ci compte quelques noms connus pour soutenir son rap alternatif du Sud. L'année suivante, il s'associe au batteur de Bllink-182, Travis Barker, pour l'EP Psycho White, teinté de rock, puis s'attelle à un deuxième album, Love Story, qui ne voit le jour qu'en 2015. Produit par Eminem, c'est un succès qui se classe n°3 au Billboard général et n°1 des classements rap et R&B. Son troisième album Trial by Fire paraît en 2017. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2017