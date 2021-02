Biographie

Yevgeny Sudbin a pas moins de quatorze enregistrements à son actif en moins de sept ans. Et pas une fois l’accueil de la critique musicale ne lui a fait défaut. Scriabine a ainsi été élu disque de l’année par le Daily Télégraph et a reçu le prix du MIDEM du meilleur opus en soliste instrumental. Le jeune pianiste russe entre au Conservatoire de Saint Petersbourg en 1987, avant d’aller étudier à Berlin puis à Londres à la Royal Academy of Music. Reçu dans les plus grandes salles mondiales aussi bien en récital qu’en concerto avec orchestre il se rend aux Etats-Unis pour se produire avec les orchestres du Minnesota, de Seattle, San Francisco, Indianapolis tandis que le Vieux Continent l’a accueilli avec l’Orchestre de la Tonnhalle de Zurich, l’Orchestre philarmonique de la BBC, de Londres ou encore d’Ecosse. Sa renommée lui permet de côtoyer Yan Pascal Tortelier, Osmo Vänskä, Vladimir Ashkenazy, Tugan Sokhiev, Ilan Volkov mais aussi Neeme Järvi. Son interprétation du 1er concerto de Rachmaninov avec l’Orchestre Philarmonique de la BBC en 2008, a ainsi été qualifiée de « Sublime » par le Daily Telegraph. Depuis, les festivals le convient régulièrement à Aspen, La Roque d’Anthéron ou encore au Verbier Festival. Ses enregistrements de disques sont prolifiques et c’est tant mieux ! © TDB/QOBUZ