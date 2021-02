Biographie

YG ne cache pas son jeu puisque les deux lettres qui forment son nom d'artiste sont les initiales de Young Gangsta. Le californien débute dans le métier en 2009 avec le single « Toot It and Boot It » avec Ty Dolla $ign. Après plusieurs autres singles et mixtapes, ce nouveau prodige du rap west coast frappe un grand coup en 2014 avec le titre « Who Do You Love? » en compagnie de Drake et l'album My Krazy Life qui est numéro un rap aux Etats-Unis et numéro deux au Billboard 200. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015