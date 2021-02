Biographie

De son vrai nom Jamell Maurice Demons, YNW Melly est né en Floride le 1er mai 1999. Durant une jeunesse turbulente, il commence à soumettre ses premiers titres sur le site SoundCloud à l'âge de quinze ans, mais ne connaît la notoriété que plusieurs années après. Incarcéré pour port d'arme illégal dans un vol en bande organisée en 2017, il dépeint un quotidien violent dans un style rap mélodique. Très actif à sa sortie de prison, il signe plusieurs titres dont « Murder on My Mind »? et « Catching Feelings », ?ou encore l'EP Collect Call, auquel participent des artistes en vue comme Lil B et John Wicks. En 2018 succèdent d'autres titres et vidéos pour « Melly the Menace »?, « Virtual »? et « Slang That Iron »?, préparant la sortie de son premier album I Am You. En 2019, YNW Melly propose un deuxième album, We All Shine, avec la participation de Kanye West sur « Mixed Personalities »?. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019