Biographie

Rares sont les groupes qui font autant l’unanimité de la critique. Yo La Tengo propose un rock indie incroyablement éclectique qui témoigne d’une créativité sans borne de la part de ses membres. Originaire du New Jersey, le groupe est parvenu à allier feedback et bruyance du rock avec une pop mélodieuse, lui valant de nombreuses comparaisons avec le Velvet Underground. Le couple Ira Kaplan (guitare et chant) et Georgia Hubley (batterie) constitue le noyau dur de Yo La Tengo qui se forme en 1984. Après avoir posé des annonces pour trouver d’autres musiciens, c’est finalement le guitariste Dave Schramm et le bassiste Mike Lewis qui se joignent à eux en tant que membres permanents afin d’aider à l’enregistrement du premier album, Ride the Tiger, produit par Clint Conley des Mission of Burma. Malheureusement les deux musiciens quittent le groupe avant même la sortie du disque, laissant Kaplan forcé de s’occuper de toutes les parties de guitares. Le bassiste Stephan Wichnewski rejoint les Yo La Tengo en 1987 pour l’album New Wave Hot Dogs qui révèle la passion du groupe pour le Velvet Underground. President Yo La Tengo arrive 1989 et ne fait que confirmer les similitudes entre le groupe de Lou Reed et les Yo La Tengo. En 1990, le groupe publie la collection pop-folk acoustique Fakebook, incluant des reprises de The Kinks ou encore des Flamin’ Groovies. Le plus bruyant May I Sing With Me est ensuite commercialisé en 1992. Une signature chez le label Matador plus tard, les Yo La Tengo connaissent une période prospère avec les albums Painful (1993), Electr-O-Pura (1995) et I Can Hear the Heart Beating As One (1997) dans lesquels ils développent leur identité sonore faites de rock rageur couplé avec des mélodies pop. Ils entament ensuite le nouveau millénaire avec And then Nothing Turned Itself Inside Out (2000). En 2002, le groupe participe à la bande-son d’un documentaire français, ce qui donne naissance à l’album The Sounds of the Sounds of Science. En 2005, Matador Records décide de rendre hommage aux vingt ans de carrière de Yo La Tengo en commercialisant la compilation Prisoners of Love : A Smattering of Scintillating Senescent Songs : 1985-2003 qui retrace la discographie de la formation originaire du New Jersey. Cette dernière fait un retour fracassant l’année suivante avec l’album I Am Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass. Le treizième disque du groupe, Fade, est marqué par le départ de son producteur de longue date, Roger Moutenot, qui se fait remplacer par John McEntire (membre des Tortoise). En 2015, les Yo La Tengo redeviennent un quartet avec le retour de Dave Schramm à la guitare électrique, et revisitent leur carrière à travers un nouvel opus intitulé Stuff Like That There qui réunit des titres inédits ainsi que des versions retravaillées de leur propre répertoire.© LG/Qobuz