Biographie

Le duo folk You+Me (Youplusme) est composé d'Alecia Moore et de Dallas Green. Deux noms qui ne font a priori pas se lever les foules, sauf si on leur substitue leurs pseudonymes artistiques Pink et City and Colour. Cette conversion inattendue de Pink au folk est concrétisée en 2014 par les chansons « You and Me », « Break the Cycle » et « Capsized » qui annoncent l'album Rose Ave. qui sort en octobre 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015