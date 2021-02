Biographie

Fier représentant de la génération du gangsta rap des années deux mille, Young Jeezy combine crédibilité et ventes massives. Le natif de Caroline-du-Sud débute en 2001 en tant que Lil' J avec Thuggin' Under the Influence (T.U.I.). Signé par Def Jam, Young Jeezy impose son gangsta rap aux saveurs crunk avec Let's Get It: Thug Motivation 101 en 2005. Viennent ensuite The Inspiration (2006) et The Recession (2008), tous deux numéro un au Billboard. Thug Motivation 103: Hustlerz Ambition en 2011 marque un léger ressac malgré les présences de T.I., Jay-Z ou André 3000. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015