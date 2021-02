Biographie

Ce groupe venu de la région de Los Angeles s'est dans un premier temps fait remarqué en 2009 sous le nom de The Jakes, avec le titre « Shake My Hand ». Après deux ans de concerts incessants, c'est sous ce nom que le quintet mené par le chanteur Sameer Gadhia revient très attendu en 2011 avec son premier album éponyme, Young The Giant. Suivent Mind over Matter (2014), Home of the Strange (2016) et Mirror Master qui sort en octobre 2018. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2018